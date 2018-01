Dia Internacional da Animação tem programação gratuita em São Paulo

Nesta terça (28) é comemorado o Dia Internacional da Animação (DIA) - a data marca a primeira projeção pública de imagens animadas por Émile Reynaud, em 1892, em Paris - e 51 países recebem uma programação especial e gratuita homenageando esse tipo de arte. No Brasil, a Associação Brasileira de Cinema de Animação organiza a 11ª edição do evento com exibições de curtas, master classes e debates em 240 cidades, tudo gratuitamente. Em São Paulo, mostras nacionais, internacionais e infantis de curtas de animação são exibidos no Senac Lapa, nos dias 28, 29, 30 e 31, com um recorte dos mais de 100 curtas brasileiros inscritos no evento este ano.

São 30 programações entre as mostras nacional e internacional do DIA, que, apesar de contar com uma seleção de filmes infantis, é voltado para o público adulto. Um dos eventos especiais da programação é a exibição do curta Frivolitá (1930), de Luiz Seel, um dos pioneiros da arte no País, famoso por ter feito, em 1928, uma série de animações chamada Brasil Animado com o caricaturista Belmonte. No caso de Frivolitá, a história é de uma moça moderna que tenta dormir até mais tarde, apesar de um despertador, um gramofone e um bando de gatos que tenta acordá-la. O curta ficou perdido por 70 anos, foi restaurado no ano passado e é a primeira vez que será exibido no DIA.

Na programação de São Paulo, Pedro Aguilera e Camila Targino dão a master class Roteiro para séries de animação, no dia 29. Já no dia 30, a animadora Rosana Urbes realiza a masterclass 'processos criativos (2D tradicional).

Serviço: Senac Lapa. Rua Scipião 67, Lapa, 3475-2200. Grátis.

Programação: 28/10:

19h30 - Sessão Internacional

20h30 - Sessão Nacional

29/10:

19h30 - Master class - Roteiro para séries de animação com Pedro Aguilera e Camila Targino.

31/10

19h30 - Master class - Processos criativos (2D tradicional ) com Rosana Urbes.