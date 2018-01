Dia Internacional da Animação agita o mundo Sábado, 28 de outubro, é o ?Dia Internacional da Animação?, comemorado em cerca de 30 países, sob o comando da Associação Internacional do Filme de Animação (ASIFA) que, desde 2002, organiza a festa com diferentes grupos internacionais. No Brasil, 18 cidades participam da comemoração com mostra realizadas simultaneamente às 19h30 do sábado. No mesmo dia e no horário das 19h, aqui em São Paulo, a mostra gratuita será exibida no Istituto Europeo di Design (IED). Serão apresentadas duas sessões de uma hora cada, com animações brasileiras, canadenses e portuguesas. Vão participar do evento os diretores paulistas Paolo Conti e Arthur Nunes (Minhocas), Carlos Eduardo Nogueira (Yansan) e Érica Vale (Primeiro Movimento). A data foi escolhida para comemorar a primeira exibição pública de imagens animadas (desenhos animados) do mundo. Em 28 de outubro de 1892, Émile Reynaud realizou a primeira projeção do seu teatro óptico no Museu Grévin, em Paris. Isso aconteceu três anos antes dos irmãos Lumière apresentarem ao mundo o Cinematógrafo. Participam países dos cinco continentes Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá e Estados Unidos, nas Américas; Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Escócia, Espanha, Finlândia, França, Hungria, Letônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Sérvia e Montenegro e Suíça, na Europa; Argélia, Camarões, Gana, Mali, Marrocos e Senegal, na África; Cambodja, Índia, Irã, Israel, Japão, Nepal, Taiwan e Usbequistão, na Ásia; Austrália, na Oceania. A TV Cultura anuncia programação especial Por conta do Dia Internacional da Animação, o programa "Zoom", da TV Cultura, terá uma edição extra à tarde, com duas horas de duração, a partir das 13h, além do horário habitual à 00h10, sob o comando de Jonas Almeida, apresentador virtual do programa, e João Paulo Bienemann, da TV Rá Tim Bum. Durante a tarde serão exibidos: Aquarela, O Pato e Como Surgiu a Noite, todos dirigidos por Andrés Lieban, Na Corda Bamba de Marcos Buccini, A Noiva Cadáver de Tim Burton e Docinhos de Frederico Pinto. À noite, Os Olhos do Pianista de diretor Frederico Pinto, O Ditado de Tomás Creus, Kactus Canini Kid, uma graficobioanimada de Lancast Mota, Tyger de Guilherme Marcondes, e Ziriguidum, de Gabriel Prezoto. Além dos filmes de animação, o programa vai mostrar as várias técnicas de marionetes, animação em vidro, sombra chinesa, quadrinhos, massinha, stop motion, entre outras. Dia Internacional da Animação - Istituto Europeo di Design (IED) - Inscrições gratuitas pelo telefone do IED São Paulo: 11. 3660-8009. Rua Maranhão, 617, Higienópolis, São Paulo, www.iedbrasil.com.br