Dia da Mulher: veja lista com dez grandes atrizes do cinema internacional

Neste domingo, Dia Internacional da Mulher, você pode se lembrar de grandes mulheres do cinema. Rita Hayworth, aquela que conseguiu simular um strip tease só tirando a luva no clássico Gilda (ao som de Put the Blame on Masme), ou então Lauren Bacall, que seduziu o durão Humphrey Bogart só com seu olhar, o famoso The Look.

Nenhuma das duas integra a lista das dez personalidades femininas mais fulgurantes da história de Hollywood, pelo menos a lista elaborada pelo American Film Institute, AFI. Você poderá até pensar que o AFI só contempla velharias. Afinal, Angelina Jolie, que forma com o marido Brad Pitt a entidade Brangelina, e os dois são a quintessência do glamour de Hollywood na atualidade, não está nem entre as 25 mais. Quem são as dez?