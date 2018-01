Dezenas de curiosos chegam a Irlanda para tentar ver filmagens de "Star Wars"

Dezenas de curiosos começaram a chegar ao remoto condado de Donegal, na Irlanda, onde será filmado neste fim de semana parte do oitavo episódio de "Guerra nas Estrelas".

A febre pela saga galática disparou no país depois de os produtores terem publicado fotos da construção do que poderia ser um dos sets do novo filme.

Outros fãs de "Star Wars" acreditam que a estrutura, de 15 metros de comprimento e três de altura, poderia ser inclusive o "Falcão Milenário" de Han Solo, segundo a imprensa local.

A publicação coincidiu com a chegada hoje ao aeroporto de Belfast, na Irlanda do Norte, de algumas das estrelas da série, como Adam Driver, que interpreta Kylo Ren, e Mark Hamill, que dá vida a Luke Skywalker.

O set fica na ponta da península de Malin Head, no condado de Donegal, uma das áreas mais agrestes, selvagens e belas da ilha da Irlanda.

A pouco mais de um quilômetro dali fica o cabo de Bamba Crown, conhecido por terem sido tiradas ali algumas das fotografias mais espetaculares de auroras boreais.

No entanto, pouco se sabe sobre a construção, já que os acessos estão fechados e os produtores do filme fizeram os moradores e os proprietários dos terrenos a assinarem contratos de confidencialidade para evitar vazamentos.

Após rodar durante neste fim de semana no litoral norte da Irlanda, a equipe irá no final do mês ao sul da ilha para continuar as filmagens na montanha de Ceann Sibeal, no condado de Kerry, onde foi construído um templo Jedi.

As espetaculares Ilhas Skellig já foram cenário de algumas sequências do sétimo episódio da saga, "Star Wars: O Despertar da Força", com a ermida monástica da ilha Skellig Michael como protagonista.