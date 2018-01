‘Dez Mandamentos’ dispara nas vendas antecipadas para o cinema

Até aqui, os números impactantes de Oz Dez Mandamentos restringiam-se à televisão e à disputa entre Record e Globo. A novela que foi ao ar de março a novembro de 2015 atingiu 144 milhões de telespectadores no País e alavancou em 139% os índices da Record na faixa de exibição, garantindo a vice-liderança isolada de audiência. Em muitos capítulos, a emissora ficou em primeiro lugar, desbancando o telejornal e a novela concorrente, da Globo. No dia em que foi exibido o capítulo com a abertura do Mar Vermelho, a Record alcançou números de audiência históricos em quase todo o Brasil.

Agora, a disputa é no cinema, e com Hollywood. A Paris Filmes, que já foi parceira do SBT em Carrossel – O Filme, investe agora em Os Dez Mandamentos – O Filme. E a empresa distribuidora já contabiliza números altamente positivos. A venda antecipada de ingressos para Os Dez Mandamentos, iniciada dia 1º, somou mais de 150 mil ingressos para o filme que estreia no fim do mês. Em números absolutos, é menos que os 645 mil ingressos vendidos por A Saga Crepúsculo - Amanhecer - Parte 2 e os 300 mil para as sessões inaugurais de Star Wars – O Despertar da Força, mas esses números foram alcançados pelos blockbusters de Hollywood ao longo de quatro meses (o primeiro) e dois meses (o segundo). Os Dez Mandamentos atingiu o patamar em apenas quatro dias e, por isso, o frissom anda grande na Paris Filmes.

A assessoria da distribuidora estima que o número de pré-vendas poderá ser ainda maior, porque somente as grandes e médias redes de exibição têm infraestrutura para notificar as cifras imediatamente. As pequenas demoram até uma semana e também estão vendendo. Por isso mesmo, o número, com toda certeza, é maior, embora ainda sejam necessários mais dois ou três dias para analisar quão ‘maior’. O longa, escrito por Vivian de Oliveira e dirigido por Alexandre Avancini, tem no elenco principal os atores Guilherme Winter, Sergio Marone, Giselle Itié, Samara Felippo, Sidnei Sampaio, Camila Rodrigues, Petrônio Gontijo, Denise Del Vecchio, Paulo Gorgulho e Larissa Maciel. É a mesma equipe vitoriosa da TV, mas a Paris anuncia que o filme não é simplesmente uma versão condensada da novela, o que a Globo já fez, reduzindo novelas para DVDs (um ou mais) e filmes. A novidade é que Os Dez Mandamentos – O Filme terá, além de cenas exclusivas, um final inédito.

Como assim, um final inédito? Desde o épico bíblico de Cecil B. De Mille em 1923 e, depois, no remake do próprio De Mille, em 1956 – quando o relato ganhou em colorido e efeitos –, o final foi sempre o retorno de Moisés do monte, com as pedras da lei. O final inédito prometido por Alexandre Avancini – e pela Paris Filmes – será uma antecipação da segunda temporada da novela, que vai estrear em março deste ano. A distribuidora e a emissora produtora estão ‘linkando’ o lançamento à nova temporada de Os Dez Mandamentos, com a qual a Record espera continuar estabelecendo recordes no ano que mal se iniciou. À espera do filme, as cenas mais fortes da novela podem ser conferidas no YouTube, onde o número de acessos também não para de aumentar.

NÚMEROS

150 mil - Foi o número de ingressos vendidos pelas grandes e pequenas redes de exibição nos primeiros quatro dias do ano. Como as pequenas demoram a fechar suas vendas, o número vai ser maior

645 mil - Foram os ingressos antecipados vendidos por Jogos Vorazes 2: A Esperança – O Final, mas a própria Paris Filmes faz a ressalva de que o número foi atingido ao longo de quatro meses

300 mil - Foram os ingressos vendidos para as sessões inaugurais de Star Wars – O Despertar da Força no Brasil durante dois meses A Disney diz que o filme vai bater recorde histórico de Avatar no mundo