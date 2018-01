Dez filmes de terror para ver no Halloween

O crítico de cinema do Caderno 2, Luiz Carlos Merten, preparou uma lista com 10 grandes produções do cinema de terror.

Veja a lista e trailers:

O Massacre da Serra Elétrica (The Texas Chainsaw Massacre, 1974, dir. Tobe Hooper):

Halloween - A Noite do Terror (Halloween, 1978, dir. John Carpenter):

Jogos Mortais (Saw, 2004, dir. James Wan, em versão restaurada):

A Tortura do Medo (Peeping Tom, 1960, dir. Michael Powell):

Psicose (Psycho, 1960, dir. Alfred Hitchcock):

O Exorcista (The Exorcist, 1973, dir. William Friedkin):

O Iluminado (The Shining, 1980, dir. Stanley Kubrick):

A Bruxa de Blair (The Blair Witch Project, 1999, dir. Daniel Myrick e Eduardo Sanchez):

Os Inocentes (The Innocents, 1961, dir. Jack Clayton):

O Filho de Chucky (Seed of Chucky, 2004, dir. Don Mancini):