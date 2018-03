DeVito vai dirigir atriz de 'Desejo e Reparação' em aventura Por Gregg Kilday LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Danny DeVito vai dirigir a atriz Saoirse Ronan, indicada ao Oscar por "Desejo e Reparação," na aventura familiar "The True Confessions of Charlotte Doyle". Ambientada no século 19, a história gira em torno de uma garota que se junta a uma rebelião num navio. O filme também terá Morgan Freeman e Pierce Brosnan. DeVito, que não vai aparecer na tela, escreveu o roteiro com base no romance homônimo do escritor cujo pseudônimo é Avi. As filmagens vão começar em setembro. Saoirse Ronan será vista em seguida em "City of Ember" e "The Lovely Bones". Morgan Freeman está nos cinemas em "O Procurado" e "Batman -- O Cavaleiro das Trevas", que estréia nesta sexta-feira no Brasil. Pierce Brosnan será visto em "Mamma Mia!", que também estréia na sexta. O último trabalho de DeVito na direção foi a comédia de 2003 "Duplex", estrelada por Ben Stiller e Drew Barrymore.