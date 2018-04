Deslumbrante, Sharon Stone rouba a cena em Cannes

Sharon Stone no tapete vermelho de Cannes. Foto: Reuters

CANNES - Sharon Stone apareceu estonteante no tapete vermelho do Festival de Cannes na tarde desta quarta-feira, 20. Além dela, roubaram as atenções Ornella Mutti, Dita von Teese, Elsa Pataky - com um vestido preto e com cauda -, Claudia Cardinale, Anna Galiena - que apostou no amarelo-limão -, e o protagonista de Crepúsculo, Robert Pattinson.

Sharon Stone retribui carinho de fãs em Cannes. Foto: Reuters

Como sempre, Isabelle Huppert, outra das que apareceram hoje, continuou explorando novos modelos de Chanel, e Robin Wright, de branco, confiou na infalível elegância da simplicidade. Mais cedo, foi a vez de Angelina Jolie e Brad Pitt aparecerem deslumbrantes para a exibição de Bastardos Inglórios, o novo filme de Quentin Tarantino.

Pitt e Jolie, o casal mais aguardado de Cannes, no tapete vermelho. Foto: Efe

Sejam ou não verdade os boatos de que o casal está passando por uma crise, Jolie e Pitt conseguiram devolver a expectativa e reunir os fãs, como nos tempos áureos do festival. O ator usava óculos de sol e meio-fraque preto - em contraste com os Armani brancos que veste no filme -, enquanto Angelina apostou em um vestido de gaze rosa-chá.