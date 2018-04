Rosane Svartman, diretora de Como ser solteiro e Mais uma vez amor, continua a explorar o clima descontraído propício a romances que só o Rio de Janeiro tem, desta vez, pela ótica adolescente. Desenrola, que estréia este fim de semana em circuito nacional, tem o tom de verão necessário para explorar o tema da sexualidade entre os jovens sem encanação. Mas também trata muito bem do amor e sua complexidade, o que torna os personagens interessantes a ponto de agradar os mais velhos.

No filme, Olivia Torres é Priscila, uma garota de 16 anos que quer perder a virgindade com Rafa (Kayky Brito), irmão mais velho de Tize (Juliana Paiva). No meio da história, entram Caco (Daniel Passi), melhor amigo de Priscila, e Boca (Lucas Salles), apaixonado por ela. Lucas Salles, aliás, é responsável por inúmeras cenas de comédia, em dupla com Vitor Thiré (o Amaral).

O destaque de interpretação fica por conta de Olivia Torres. Ironicamente, a jovem que atuou no ano passado em Malhação salva diálogos que poderiam cair em clichês típicos da novela teen da Globo. Olivia aparece totalmente à vontade no papel de uma menina original e inteligente.

Além dos atores principais, em sua maioria estreantes na telona, o elenco conta com Claudia Ohana, Marcelo Novaes, Pedro Bial, Letícia Spiller e Juliana Paes.

Mais do que se vê na tela, o filme faz parte de um projeto maior, que começou em 2008 com uma pesquisa sobre sexo. O estudo deu origem a uma série para TV por assinatura, além de um livro, ambos sob o título Quando éramos virgens. Mais tarde, uma série pela internet e um blog. Parte do enredo, trilha sonora, assistência de direção e figuração do longa foi construída pelo site www.desenrolaofilme.com.br, que continua ativo.

Talvez por ter se desenvolvido desta maneira tão cuidadosa, Desenrola reforça o time de bons filmes voltados para a adolescência que estrearam no ano passado como As Melhores Coisas do Mundo, de Laís Bodanzky e Antes que o Mundo Acabe, de Ana Luiza Azevedo, Os Famosos e os Duendes da Morte, de Esmir Filho.