Desenho da Disney tira Harry Potter do topo das bilheterias

Um grupo de porquinhos da índia agentes secretos quebraram o encanto do novo filme de Harry Potter e assumiram a liderança das bilheterias norte-americanas neste final de semana, de acordo com estimativas dos estúdios reveladas no domingo.

G-Force, um desenho animado da Disney gerado em computador, faturou 32,1 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá, derrubando Harry Potter e o Enigma do Príncipe para a segunda colocação com 30 milhões de dólares em seu segundo fim de semana nas telas.

O faturamento do sexto filme do pequeno mago caiu 61% em relação ao final de semana inaugural, na semana passada. A queda está em linha com as expectativas do estúdio. Contudo, o novo filme da série ainda está a caminho de tornar-se o segundo mais importante Harry Potter em termos de faturamento, afirma a distribuidora Warner Bros.

Veja também:

'Harry Potter e o Enigma do Príncipe' na era adolescente

Especial: A Saga Harry Potter

Assista ao trailer

Internacionalmente, Harry-Potter e o Enigma do Príncipe faturou 84,4 milhões de dólares em 64 países no fim de semana. O total de receitas até hoje no mundo todo desde o lançamento já atinge 627,1 milhões.

Dan Fellman, presidente de distribuição doméstica da Warner Bros nos EUA, disse que a receita da América do Norte caiu por causa da presença reduzida do filme em cinemas com Imax, um sistema de telas gigantes. Haverá novos locais com o filme em Imax a partir desta semana.

"Nosso apoio Imax vai aumentar nesta semana e parece que o filme está a caminho de faturar mais do que 300 milhões de dólares (na América do Norte), o que fará dele o segundo maior Harry Potter de todos os tempos do ponto de vista doméstico", disse Fellman. Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro da série, de 2001, foi o filme que mais faturou dentre os seis.

Executivos da Disney estavam animados com o sucesso de G-Force, cujas estrelas são porquinhos da índia falantes. O filme atraiu muitas famílias e mais de metade da receita veio de cinemas em três dimensões.

"Estamos muito, muito contentes com os resultados quando se está competindo com filmes como Harry Potter e A Verdade Nua e Crua, disse Marc Zoradi, diretor-superintendente da Walt Disney Motion Pictures Group.

Paul Dergarabedian, da Hollywood.com, disse que G-Force se beneficiou de uma "forte campanha de marketing e de um preceito que deixou as pessoas perplexas e as levou a chamar a família para assistir."

A comédia romântica A Verdade Nua e Crua, estrelada por Katherine Heigl, da série de televisão americana Grey's Anatomy, e pelo galã inglês Gerard Butler, faturou 27 milhões de dólares e ficou em terceiro lugar, acima das expectativas, disse a distribuidora Sony Pictures.

O número de novos lançamentos derrubou Era do Gelo 3, da 20th Century Fox, do segundo para o quinto lugar. O filme animado já faturou 171,3 milhões de dólares nos EUA nas quatro semanas em que está em cartaz.