Desenho da Disney Pixar permanece no topo da bilheteria nos EUA

Direcionado às famílias, o filme sobre um idoso rabugento de 78 anos e um garoto curioso de 8 anos que voam em uma casa erguida por balões coloridos mostrou uma longevidade que não era esperada. Sua receita caiu 35 por cento em relação ao primeiro fim de semana de exibição, mas ainda é uma cifra respeitável para um filme em sua segunda semana.

Analistas da indústria cinematográfica haviam previsto que "Up" arrecadaria menos de 40 milhões de dólares nesta segunda semana.

"The Hangover" foi um segundo colocado bem próximo, com 43,3 milhões de dólares. A película sobre um grupo de homens tentando relembrar o que aconteceu em uma louca despedida de solteiro em Las Vegas se beneficiou do boca-a-boca e de boas resenhas. Também foi a primeira grande comédia a ser lançada após um mês dominado por fitas de ação.

"Land of the Lost", estrelando Will Ferrell, ficou com um decepcionante terceiro lugar, com 19,5 milhões de dólares.

"Uma noite no museu 2" arrecadou 14,7 milhões de dólares e ficou na 4a posição. O filme levantou 54 milhões de dólares quando estreou duas semanas atrás e até agora soma 127 milhões de dólares no total.

"Star Trek" também mostrou longevidade, terminando o fim de semana em 5o nesta que foi a quinta semana de exibição. O filme fez 8,4 milhões de dólares, acumulando 223 milhões de dólares.

"Anjos e demônios" arrecadou 6,5 milhões de dólares na América do Norte no final de semana e sua renda mundial superou os 400 milhões de dólares, fazendo dele o filme número 1 até aqui de 2009.