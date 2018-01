Desenho animado contará a vida de João Paulo II Um desenho animado sobre a vida do papa João Paulo II será lançado em breve em DVD pelo Vaticano. "João Paulo II, O Amigo de Toda a Humanidade" será o primeiro filme em animação sobre a vida de um papa. A história de João Paulo 2º, desde suas raízes humildes na Polônia até se tornar o líder de milhões de católicos, é narrada por dois pombos brancos e por personagens representando seu diário pessoal e sua caneta-tinteiro. O DVD ainda não tem data de lançamento, mas deve estar disponível em 2007. Tributo duplo Um dos responsáveis por "João Paulo II, O Amigo de Toda a Humanidade" é o produtor de animação espanhol José Luis López Guardia. "Existem muitas versões cinematográficas da vida do papa João Paulo 2º, mas nenhuma animada", disse López Guardia à BBC. "Há duas razões que explicam a importância do filme para mim - foi um tributo a João Paulo 2º e também a mãe, que o adorava", contou o produtor. Ele disse ter escolhido um casal de pombos de bicos rosados, Piccolo e Fiona, para narrar a história porque o papa João Paulo 2º foi fotografado inúmeras vezes rodeado por eles. "A história de vida dele é tão séria (?) e até triste que eu precisava de alguns personagens engraçados para chegar às crianças e para deixar a história mais leve", explicou.