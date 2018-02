'Desejo e Reparação' lidera Globo de Ouro com sete indicações

A Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood divulgou nesta quinta-feira, 13, a lista dos indicados para o 65.º Globo de Ouro, em Beverly Hills, Califórnia. O Brasil fica fora da lista. O longa Desejo e Reparação (Atonement), que abriu o último Festival de Cinema de Veneza, recebeu sete indicações ao Globo de Ouro, entre elas para melhor filme de drama, e lidera a lista do prêmio. Jogos do Poder (Charlie Wilson’s War) foi o segundo em número de indicações, com cinco ao todo, incluindo o de melhor comédia ou musical. Veja também: Leia o Blog do Zanin, que viu o filme em Veneza Como sabe todo cinéfilo, o Globo de Ouro separa os filmes nas categorias drama e comédia (ou musical). Os demais dramas concorrentes são - O Gângster, de Ridley Scott; Senhores do Crime, de David Cronenberg; Onde os Fracos não Têm Vez, dos irmãos Coen; Conduta de Risco, de Tony Gilroy; The Great Debaters, de Denzel Washington (que foi indicado para melhor ator de drama pelo filme de Scott); e There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson. As comédias e musicais indicados na categoria principal são - Across the Universe, de Julie Taymor; Charlie Wilson’s War, de Mike Nichols; Sweeney Todd, de Tim Burton; Hairspray, de Adam Shankman; e Juno, de Jason Reitman. Burton, Joe Wright, Ridley Scott, Julian Schnabel (por The Diving Bell and the Butterfly, que a Europa vai distribuir no Brasil, mas ainda não tem título em português), e os irmãos Coen são os indicados à melhor direção. O líder James McAvoy e Keira Knightley, de Desejo e Reparação, foram indicados respectivamente nas categorias melhor ator e melhor atriz por seus papéis no filme, em que representam amantes separados por mentiras familiares e uma guerra. Desejo e Reparação, dirigido por Joe Wright, é uma adaptação do romance cheio de nuances e intrigas de Ian McEwan. A figura central é uma jovem que aos 13 anos já demonstra qualidades de escritora. Briony, interpretada por Saoirse Ronan (aos 13) e por Romola Garai (aos 18), acredita ter visto a irmã mais velha Cecília (Keira Knightley) sendo assediada pelo filho da governanta de sua casa Robbie (James McAvoy), mas silencia até o dia em que sua prima é estuprada. Briony então acusa o rapaz, que acaba sendo preso. Cecília, apaixonada por Robbie, é a única que desconfia da irmã. Dois atores receberam duas indicações: Cate Blanchett, concorre como melhor atriz de drama por sua interpretação da Rainha Elizabeth em Elizabeth: The Golden Age e como coadjuvante no papel de Bob Dylan em I’m Not There. Já e Philip Seymour Hoffman disputa o prêmio de melhor ator de comédia por The Savages e melhor ator coadjuvante por Jogos do Poder . Brasil de fora O Brasil não concorrerá ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, embora permaneça a aposta de O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger, para o Oscar da categoria. Os indicados pelos correspondentes estrangeiros de Hollywood são - 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias, de Christian Munghiu, da Romênia; The Diving Bell and the Butterfly, de Julian Schnabel, da França e dos EUA; Lust, Caution, de Ang Lee, que a Europa vai distribuir no Brasil (e não tem título em português), de Taiwan; Persepolis, de Marjane Satrape, também da França; e Caçador de Pipas, de Marc Foster, dos EUA. A listagem do último pode causar surpresa, mas a indicação é para melhor filme em língua estrangeira e ele é falado em afegão. Ratatouille concorre com Bee Movie e Os Simpsons na categoria de animação. Só se todos os correspondentes tiverem enlouquecido, o primeiro deixará de ganhar. Algumas apostas consolidaram-se - Marion Cotillard foi indicado para melhor atriz de comédia ou musical, por Piaf, de Olivier Dahan; George Clooney concorrerá a melhor ator de drama por Conduta de Risco; e Casey Affleck, o irmão mais talentoso de Ben Affleck, participará da disputa para melhor coadjuvante por O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford, de Andrew Dominik. Os três filmes encontram-se em cartaz em São Paulo. Casey terá um forte oponente em Javier Bardem, o genial vilão do filme dos irmãos Coen. Um total de 194 filmes, 9 animações, 120 séries de televisão, 37 minisséries e 61 filmes de língua não inglesa foram indicados para os prêmios, segundo informou o mexicano Jorge Cámara, que é o presidente da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, a entidade que concede o prêmio. Steven Spielberg foi o cineasta escolhido para receber este ano o Cecil B. DeMille, o prêmio honorário. Considerado uma prévia do Oscar, a entrega do Globo de Ouro acontecerá em 13 de janeiro, em Beverly Hills, e será realizada pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood. Confira lista completa dos indicados: Categoria Filme - Drama: American Gângster Desejo e Reparação Eastern Promises The Great Debaters Michael Clayton No Country for Old Men There Will Be Blood Categoria Melhor atriz em filme de Drama: Cate Blanchett, em Elizabeth: The Golden Age Julie Christie, Away From Her Jodie Foster, The Brave One Angelina Jolie, A Mighty Heart Kiera Knightley, Desejo e Reparação Categoria Melhor ator em filme de Drama: George Clooney, Michael Clayton Daniel Day-Lewis, There Will Be Blood James McAvoy, Desejo e Reparação Viggo Mortensen, Eastern Promises Denzel Washington, American Gângster Categoria Melhor filme - Musical ou Comédia Across the Universe Jogos do Poder Hairspray Juno Sweeney Todd Categoria Melhor atriz em Musical ou Comédia: Amy Adams, em Enchanted Nikki Blonsky, em Hairspray Helena Bonham Carter, em Sweeney Todd Marion Cotillard, em La Vie En Rose Ellen Page, em Juno Categoria Melhor ator em Musical ou Comédia: Johnny Depp, em Sweeney Todd Ryan Gosling, em Lars and the Real Girl Tom Hanks, em Jogos do Poder Philip Seymour Hoffman, em The Savages John C. Reilly, em Walk Hard: The Dewey Cox Story Categoria Melhor Atriz Coadjuvante Cate Blanchett, em I'm Not There Julia Roberts, em Jogos do Poder Saoirse Ronan, em Desejo e Reparação Amy Ryan, em Gone Baby Gone Tilda Swinton, em Michael Clayton Categoria Melhor Ator Coadjuvante Casey Affleck, em The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford Javier Bardem, em No Country for Old Men Philip Seymour Hoffman, em Jogos do Poder John Travolta, em Hairspray Tom Wilkinson, em Michael Clayton Categoria Melhor Diretor Tim Burton, em Sweeney Todd Ethan Coen and Joel Coen, em No Country for Old Men Julian Schnabel, em The Diving Bell and the Butterfly Ridley Scott, em American Gângster Joe Wright, em Desejo e Reparação Categoria Melhor Roteiro Diablo Cody, em Juno Ethan Coen and Joel Coen, em No Country for Old Men Christopher Hampton, em Desejo e Reparação Ronald Harwood, em The Diving Bell and the Butterfly Aaron Sorkin, em Jogos do Poder Categoria Melhor Canção Original That's How You Know, de Enchanted Grace Is Gone, de Grace Is Gone Guaranteed, de Into the Wild Despedida, Love in The Time Of Cholera Walk Hard, Walk Hard: The Dewey Cox Story Categoria Melhor Thilha Sonora Original Dario Marianelli, Desejo e Reparação Howard Shore, Eastern Promise Clint Eastwood, Grace is Gone MIchael Brook, Into The Wild Alberto Iglesias, The Kite Runner Categoria Melhor Filme de Animação Bee Movie Ratatouille The Simpsons Movie Categoria Língua Estrangeira 4 Months, 3 Weeks and 2 Days, Romania The Diving Bell and the Butterfly, France and U.S. The Kite Runner, U.S. Lust, Caution, Taiwan Persepolis, France Categoria Melhor série de TV - Drama Big Love, HBO Damages, FX Networks Grey's Anatomy, ABC House, Fox Mad Men, AMC The Tudors, Showtime Categoria Melhor atriz de série dramática Patricia Arquette, em Medium Glenn Close, em Damages Minnie Driver, em The Riches Edie Falco, em Os Sopranos Sally Field, em Brothers & Sisters Holly Hunter, em Saving Grace Kyra Sedgwick, em The Closer Categoria Melhor ator de série dramática Michael C. Hall, em Dexter Jon Hamm, em Mad Men Hugh Laurie, em House Jonathan Rhys Meyers, em The Tudors Bill Paxton, em Big Love Categoria Melhor série de TV - Musical ou Comédia 30 Rock, NBC Californication, Showtime Entourage, HBO Extras, HBO Pushing Daisies, ABC Categoria Melhor atriz de série musical ou cômica Christina Applegate, em Samantha Who? America Ferrera, em Ugly Betty Tina Fey, em 30 Rock Anna Friel, em Pushing Daisies Mary-Louise Parker, em Weeds Categoria Melhor ator de série musical ou cômica Alec Baldwin, em 30 Rock Steve Carell, em The Office David Duchovny, em Californication Ricky Gervais, em Extras Lee Pace, em Pushing Daisies Categoria Minisséries ou filmes para TV Bury My Heart at Wounded Knee, HBO The Company, TNT Five Days, HBO Longford, HBO The State Within, BBC America Categoria Melhor Atriz de Minisséries ou Filmes para TV Bryce Dallas Howard, em As You Like It Debra Messing, em The Starter Wife Queen Latifah, em Life Support Sissy Spacek, em Pictures of Hollis Woods Ruth Wilson, Jane Eyre (Masterpiece Theatre) Categoria Melhor Ator de Minisséries ou Filmes para TV Adam Beach, em Bury My Heart at Wounded Knee Ernest Borgnine, em A Grandpa for Christmas Jim Broadbent, em Longford Jason Isaacs, em The State Within James Nesbitt, em Jekyll Categoria Melhor Atriz coadjuvante em séries, minisséries ou filmes para TV Rose Byrne, em Damages Rachel Griffiths, em Brothers & Sisters Katherine Heigl, em Grey's Anatomy Samantha Morton, em Longford Anna Paquin, em Bury My Heart at Wounded Knee Jaime Pressly, em My Name Is Earl Categoria Melhor Ator coadjuvante em séries, minisséries ou filmes para TV Ted Danson, em Damages Kevin Dillon, em Entourage Jeremy Piven, em Entourage Andy Serkis, em Longford William Shatner, em Boston Legal Donald Sutherland, em Dirty Sexy Money