'Desejo e Reparação' leva Oscar de Melhor Trilha Sonora Amy Adams, a estrela de Encantada, entregou o prêmio de Trilha Sonora Original a Dario Marianelli, de Desejo e Reparação, que fez 40 trilhas sonoras, mas apenas duas famosas, os Irmãos Grimm e V de Vingança. "Me sinto um homem sortudo. Eu tenho muito sorte, porque fiz parte de um grupo maravilhoso. Eu agradeço ao diretor que me colocou em contato com pessoas fantásticas. Sou grato aos meus amigos por apoio e familia, pai e mãe, filhas, todos por ter me dado um amor profundo pela música", disse Dario Marianelli. Estiveram na disputa Alberto Iglesias (O Caçador de Pipas), James Newton Howard (Conduta de Risco), Michael Giacchino (Ratatouille) e Marco Beltrami (Os Indomáveis).