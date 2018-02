'Desejo e Reparação' é líder em indicações ao Globo de Ouro A saga da 2a Guerra Mundial "Desejo e Reparação" recebeu sete indicações ao Globo de Ouro, nesta quinta-feira, entre elas para melhor filme de drama. O longa lidera a concorrência por um troféu de importância crucial na temporada das premiações de cinema em Hollywood. Ao lado de "Desejo e Reparação", concorrem a melhor filme dramático "O Gângster", "Senhores do Crime", "The Great Debaters", "Conduta de Risco", "Onde os Fracos Não Têm Vez" e "There Will Be Blood." "Jogos do Poder" foi o segundo filme em número de indicações, com cinco ao todo, incluindo o de melhor comédia ou musical. Nessa categoria, vai concorrer com "Juno" e três musicais: "Hairspray -- Em Busca da Fama", "Sweeney Todd" e "Across the Universe". Os astros de "Desejo e Reparação", James McAvoy e Keira Knightley, foram indicados respectivamente nas categorias melhor ator e melhor atriz por seus papéis no filme, em que representam amantes separados por mentiras familiares e uma guerra. Na categoria melhor ator dramático, foram indicados, além de McAvoy, George Clooney ("Conduta de Risco"), Daniel Day-Lewis ("There Will Be Blood"), Denzel Washington ("O Gângster") e Viggo Mortensen ("Senhores do Crime"). Vão concorrer ao Globo de Ouro de melhor atriz, além de Keira Knightley, Cate Blanchett ("Elizabeth -- A Era de Ouro"), Julie Christie ("Longe Dela"), Angelina Jolie ("O Preço da Coragem") e Jodie Foster ("Valente"). A entrega do Globo de Ouro será realizada pelaa Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, composta de cerca de 90 membros, e ajuda a definir a lista de filmes vistos como os candidatos mais prováveis aos Oscar, o prêmio mais importante do cinema. A entrega dos Globos de Ouro 2008 acontecerá em 13 de janeiro, em Beverly Hills, numa cerimônia de gala.