'Desconhecido' chega ao topo das bilheterias da América do Norte

Desconhecido, estrelando Liam Neeson no papel de um homem que tenta recuperar sua identidade que foi roubada por outro homem enquanto ele estava em coma, superou outra estreia, a aventura de ficção científica Eu Sou o Número Quatro, que ficou em segundo lugar com US$ 19,5 milhões, segundo estimativas divulgadas pelo estúdio no domingo.

A animação Gnomeo e Julieta assumiu o 3º lugar, arrecadando US$ 19,4 milhões, queda de apenas 23 por cento em relação à sua estreia na semana passada. Geralmente, a queda de um filme como Gnomeo depois da estreia é de 40 a 50 por cento nas vendas de ingressos.

A 4ª posição no final de semana ficou com a comédia Esposa de Mentirinha, estrelando Adam Sandler e Jennifer Aniston. Suas vendas nas bilheterias caíram 40 por cento para US$ 18,2 milhões na comparação com a semana anterior.

O 2o lugar da semana passada, o filme Justin Bieber: Never Say Never, sobre a vida do astro adolescente, teve queda de 54 por cento e escorregou para o 6º lugar, com US$ 13,6 milhões.

Outra estreia, a comédia O Agente Disfarçado: Tal Pai, Tal Filho, com Martin Lawrence, ficou em quinto lugar. O favorito para o Oscar O Discurso do Rei ficou em sétimo, enquanto The Roommate, The Eagle e Sexo Sem Compromisso assumiram os 8º, 9º e 10º lugares, respectivamente.