'Descendentes 2' terá estreia simultânea em canais de TV e plataformas digitais da Disney

O braço televisivo do grupo Walt Disney, a Disney/ABC Television, anunciou nesta terça-feira que a sequência do filme "Descendentes" irá ao ar em todos os canais de sua rede de televisão em julho, em um evento de estreia sem precedentes.

A estreia simultânea do filme "Descendentes 2" nos Estados Unidos acontecerá nos canais Disney Channel, ABC, Disney XD, Freeform e Lifetime no dia 21 de julho, informou a companhia em comunicado nesta terça-feira.

O filme "Descendentes 2" também será lançado nas plataformas digitais de cada um dos canais, incluindo a exibição ao vivo e transmissão sob demanda nos aplicativos dos canais Disney Channel, ABC, Freeform e Lifetime no dia 21 de julho e em serviços de vídeo sob demanda da Disney Channel, ABC, Freeform e Lifetime no dia 22.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estreia por toda a rede de televisão e plataformas online reforça o objetivo da Disney de expandir o alcance de sua programação, informou a companhia.

A data do lançamento também coincide com a estreia exclusiva da série da ABC "Marvel's The Inhumans" em cinemas IMAX.