Deputado russo tacha de 'propaganda gay' a nova versão de 'A Bela e a Fera'

O deputado russo Vitali Milonov afirmou neste sábado ao ministério da Cultura que avalie bem o novo filme da Disney, A Bela e a Fera, por achar que a obra infringe uma lei que proíbe "a propaganda gay".

Milonov classificou o filme, uma adaptação com personagens reais da famosa história, de "descarada propaganda do pecado e das relações sexuais pervertidas", em carta enviada ao ministro da Cultura, Vladimir Medinski, à qual teve acesso a agência estatal RIA Novosti.

Bill Condon, o diretor do filme que vai estrear em 16 de março na Rússia, revelou que mostrará "o primeiro momento gay" em um filme da Disney, apesar de alguns críticos já terem anunciado que as imagens estão longe de ser escandalosas.

Milonov pediu ao ministro da Cultura que organize uma projeção especial antes da estreia, a fim de "tomar medidas para vetar totalmente sua exibição se forem encontrados elementos de propaganda homossexual".

O deputado é um dos principais impulsores da lei russa contra "propaganda gay", assinada pelo presidente Vladimir Putin em 2013.

Essa lei, que levantou muitas críticas na comunidade internacional, proíbe a distribuição de informações capazes de despertar o interesse de menores pelas "relações sexuais não tradicionais", o que é utilizado para vetar as manifestações do orgulho gay no país.