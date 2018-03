Depp, Farrell e Law se oferecem para terminar filme de Ledger O último filme do ator Heath Ledger, que morreu de overdose acidental em janeiro, foi retomado depois que três astros de Hollywood concordaram em representar seu papel, disse o diretor Terry Gilliam na segunda-feira. Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law vão completar o papel de Ledger no filme "The Imaginarium of Doctor Parnassus", com lançamento previsto para o ano que vem. "Já que o formato da narrativa permite a preservação de toda a sua performance, em nenhuma parte o trabalho de Heath será modificado ou alterado por meio de tecnologias digitais", disseram os produtores do filme em comunicado. "Cada um dos papéis desempenhados por Johnny, Colin e Jude é representativo dos muitos aspectos do personagem que o Heath estava interpretando." Gilliam disse que as filmagens da produção britânica e canadense foram retomadas em Vancouver "com a benção e o apoio da família de Heath Ledger". Ledger tinha acabado de fazer cenas para o filme em Londres, antes de sua morte. Os jornais disseram que a trama envolve um espelho mágico que transporta pessoas para diferentes dimensões, o que permite a Gilliam trocar de atores. "Esperamos terminar o filme e, ao longo dele, com um pouco de humildade, tocar os corações e almas das pessoas como Heath conseguia fazer". "The Imaginarium of Doctor Parnassus" é descrito como uma aventura fantástica moderna e tem orçamento estimado em 30 milhões de dólares. (Reportagem de Mike Collett-White)