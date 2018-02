Depp é eleito melhor assinador de autógrafos; Ferrell, o pior Johnny Depp, de "Piratas do Caribe", e Matt Damon, de "O Ultimato Bourne", foram considerados os melhores assinadores de autógrafos de Hollywood na 15a pesquisa anual feita pela revista Autograph. A revista faz a pesquisa para descobrir quem é mais condescendente -- ou mais cruel -- com os colecionadores de autógrafos. Tobey Maguire e Will Ferrell ficaram entre os piores, segundo a pesquisa. "É o terceiro ano consecutivo em que Depp lidera a lista dos dez melhores autografadores. Quer seja numa pré-estréia, num restaurante ou numa locação, Johnny Depp talvez seja o melhor autografador de Hollywood de todos os tempos", disse o editor da revista, Steve Cyrkin. Mas a lista muda de ano a ano, especialmente porque alguns astros suavizam seus modos e começam a dedicar algum tempo a seus fãs. Um exemplo: o ator australiano Russell Crowe, que já fez manchetes por seu comportamento de bad boy, incluindo o fato de se confessar culpado, em 2005, de ter atirado um telefone contra um funcionário de hotel, passou do número 10 na lista dos piores de 2006 para número 10 da lista dos melhores deste ano. "Ele ainda é um pouco mal-humorado às vezes, mas agora dá autógrafos praticamente sempre quando lhe pedem", disse Cyrkin. "O que é mais frustrante em Will Ferrell é que ele antigamente era tão simpático com os fãs e colecionadores de autógrafos. Agora, o que torna tão ruim é que ele zomba das pessoas que lhe pedem um autógrafo." Segue a lista compilada pela revista Autograph dos 10 Melhores e 10 Piores Autografadores de Hollywood em 2007, baseada nas observações de jurados na Europa, em Nova York e na Califórnia. A lista aparece na edição de dezembro da revista. OS MELHORES: 1. Johnny Depp 2. Matt Damon 3. George Clooney 4. Jack Nicholson 5. Rosario Dawson 6. John Travolta 7. Katherine Heigl 8. Jay Leno 9. Dakota Fanning 10. Russell Crowe OS PIORES: 1. Will Ferrell 2. Tobey Maguire 3. Joaquin Phoenix 4. William Shatner 5. Renee Zellweger 6. John Malkovich 7. Julie Andrews 8. Bruce Willis 9. Terri Hatcher 10. Scarlett Johansson