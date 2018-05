Depois de 'Vingadores: Guerra Infinita', o calendário dos super-heróis no cinema

O ano de 2018 começou mostrando que os filmes de super-heróis no cinema ainda não cansaram o público. Pantera Negra, em fevereiro, e Vingadores: Guerra Infinita, em abril, ambos da Marvel Studios, estrearam quebrando recordes em todo o mundo. O úlimo, liderado pelo vilão Thanos, se tornou o filme a bater mais rapidamente a marca de um bilhão de dólares pelo mundo.

Dezenas de novos filmes, sejam da Marvel, da Warner (do universo da DC Comics) ou até mesmo pelos personagens da Marvel nas mãos da Sony e da Fox, já estão confirmados. Ao todo, 12, pelo menos, já têm datas marcadas, até o final de 2019, para chegar aos cinemas. Outros devem estrear a partir de 2020, como Guardiões da Galáxia Vol. 3, vários solo da DC (Batman, Batgirl, Superman e Lanterna Verde), e o X-Force, filme que deve ser liderado pelo personagem Deadpool, cujo segundo filme solo encabeça a lista de próximas estreias.

Confira, a seguir, o calendário de filmes de super-heróis até 2019:

2018

Deadpool 2 – 17 de maio

Estrelado mais uma vez por Ryan Reynolds, com a brasileira Morena Baccarin, o filme da tem direção de David Leitch (Atômica) e o ator Josh Brolin, o Thanos de Vingadores: Guerra Infinita, como o vilão Cable.

Os Incríveis 2 – 28 de junho

Mesmo não sendo parte de nenhum grande universo compartilhado, como os da Marvel ou da DC, o novo filme com a família Parr chega com grande expectativa, já que foram 14 anos de intervalo desde o primeiro filme. Brad Bird retorna na direção.

Homem-Formiga e Vespa – 5 de julho

Fora de Guerra Infinita, o personagem de Paul Rudd na Marvel dá início à nova fase da Marvel no cinema junto a Evangeline Lilly, na pele de Hope Van Dyne, que no final do último filme assumiu a identidade de Vespa.

Venom – 4 de outubro

Estrelado por Tom Hardy, o filme é o primeiro spin-off dos quadrinhos do Homem-Aranha no cinema. Apesar do acordo da Sony, que detém os direitos cinematográficos do Amigão da Vizinhança, com a Marvel, o filme sobre o vilão Venom não deve fazer parte do universo dos Vingadores, segundo um dos diretores de Guerra Infinita, Joe Russo.

Aquaman – 20 de dezembro

Apresentado no unverso da DC no cinema em Liga da Justiça, o personagem, vivido por Jason Momoa, de Game of Thrones, ganha seu primeiro filme sob a direção de James Wan, de Invocação do Mal. É o primeiro filme de um personagem solo da DC desde o sucesso Mulher Maravilha, em 2017.

2019

X-Men: A Fênix Negra – 14 de fevereiro

Inicialmente previsto para 2018, o filme foi recentemente adiado para 2019. Nele, Sophie Turner, de Game of Thrones, volta à pele de Jean Grey, desta vez num filme solo sobre a juventude da personagem, imortalizada por Famke Janssen nos primeiros filmes da franquia, produzida pela Fox.

Capitã Marvel – 28 de fevereiro

Convocada para ajudar os Vingadores em Guerra Infinita, Carol Denvers, vivida pela ganhadora do Oscar Brie Larsson, vai ter sua história de origem contada num filme solo. Ambientado nos anos 1990, o longa vai ter o retorno ao universo Marvel de Samuel L. Jackson e Clark Gregg, como os personagens Nick Fury e Phil Coulson, da - agora com uma série própria de TV - agência S.H.I.E.L.D.. Jude Law também estará no filme, na pele do personagem Mar-Vell.

Shazam! – 4 de abril

No primeiro semestre, ao menos, 2019 vai ser o ano de apresentar novos heróis no cinema. Vivido por Zachary Levi, de Chuck, o Shazam vai ganhar o seu primeiro filme solo, que vai mostrar a sua origem. Dwayne Johnson, que será o vilão Adão Negro nos cinemas, não tem participação confirmada no filme, mas é um dos produtores do longa da DC.

Vingadores 4 – 2 de maio

Ainda sem um título oficial, o próximo filme dos Vingadores foi gravado pelos irmãos Russo junto com Guerra Infinita. O desfecho do arco com Thanos vai trazer de volta (a maioria) dos personagens do longa anterior e ainda nomes que ficaram de fora da primeira batalha com o vilão, como o Homem-Formiga, a Vespa, a Capitã Marvel e o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner).

Homem-Aranha: De Volta ao Lar 2 – 4 de julho

Ainda sem sinopse divulgada, o filme terá Tom Holland vestindo mais uma vez o uniforme do Amigão da Vizinhança num longa solo.

Novos Mutantes – 1ºde agosto

Outro filme que teve sua estreia adiada pela Fox foi Novos Mutantes, que apresenta alguns heróis ainda não explorados do universo dos X-Men no cinema. Com a promessa de se aproximar do gênero terror, o filme tem no elenco os brasileiros Henry Zaga e Alice Braga. Em visita ao Brasil no ano passado, os diretores , afirmaram, inclusive, em entrevista ao Estado, ter planos para gravar uma possível sequência para o filme no País.

Mulher Maravilha 2 – 31 de outubro

Após o sucesso do primeiro filme, a diretora Patty Jenkins e a atriz Gal Gadot repetem a parceria. Ainda sem sinopse oficial divulgada, o filme terá no elenco Pedro Pascal e Kristen Wiig como a vilã Mulher-Leopardo. Lynda Carter, a Mulher Maravilha da série clássica, pode fazer uma participação.