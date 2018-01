Depois de Oscar e filho, Rachel Weisz está de volta aos cinemas Apenas 22 meses depois de dar à luz seu primeiro filho, a premiada com o Oscar Rachel Weisz está de volta ao trabalho, fazendo malabarismos para coordenar os cuidados com o filho e os papéis no cinema que abrangem desde uma sedutora alcoolizada até uma filósofa da antiguidade. A beldade britânica de 37 anos encerrou recentemente seu trabalho na adaptação do best-seller "The Lovely Bones", dirigida por Peter Jackson ("O Senhor dos Anéis"). E está sendo vista nos cinemas em "Um Beijo Roubado". Ainda este ano o público poderá vê-la contracenando com Mark Ruffalo e outro ator premiado com o Oscar, Adrien Brody, na comédia "The Brothers Bloom". Weisz voltou a atuar em 2006, semanas depois do nascimento de seu filho, Henry Chance, cujo pai é o cineasta Darren Aronofsky. O resultado foi um papel coadjuvante em "Um Beijo Roubado", que traz a cantora Norah Jones em sua estréia como atriz, no papel de uma mulher de coração partido que parte numa jornada de autodescoberta. O filme estréia no Brasil nesta sexta-feira. Weisz faz uma personagem que Jones encontra em seu caminho -- a sedutora e alcoolizada ex-mulher de um policial alcoólatra. O filme é o primeiro falado em inglês do cineasta de Hong Kong Wong Kar Wai -- um dos favoritos de Rachel Weisz -- e proporcionou à atriz uma oportunidade ideal para voltar ao trabalho aos poucos, após uma licença-maternidade que durou pouco. "Foi perfeito, porque tinham se passado dois meses e meio desde o nascimento de meu filho", disse Weisz em entrevista telefônica concedida desde Malta, onde está filmando o épico histórico "Agora". "Foram cinco ou seis dias em Memphis (onde foram rodadas suas cenas em 'Beijo Roubado'), trabalhando com um de meus maiores heróis." Weisz disse que leva seu filho às filmagens, mas que é difícil adaptar-se às exigências dos diretores e das trocas de fraldas. "Você dá um jeito e fica exausta", disse ele. "Passei a fazer parte dos milhões de mães que trabalham, e sinto muito respeito por elas, porque é preciso fazer muitos malabarismos." "Um Beijo Roubado" é um dos vários trabalhos oferecidos a Weisz desde que ela recebeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo papel de ativista social em "O Jardineiro Fiel" (2005), de Fernando Meirelles. Em "Agora", ela representa a astróloga e filósofa Hypatia de Alexandria, que luta para salvar a sabedoria do mundo antigo em meio à ascensão do cristianismo, por volta do ano 300 d.C. Em "The Lovely Bones", ela é uma mãe devastada pelo assassinato de sua filha pequena.