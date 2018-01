Depois de <i>A Rainha</i>, Stephen Frears faz série de TV Stephen Frears, diretor do filme A Rainha, indicado ao Oscar este ano, vai se aventurar no mundo dos seriados televisivos americanos com o piloto dramático Skip Tracer, da CBS. Frears assinará a direção e a produção executiva do programa, de acordo com a revista Hollywood Reporter. O projeto é protagonizado por Stephen Dorff no papel de um "skip tracer", alguém que procura pessoas que tentaram desaparecer. Não será a primeira vez que Frears trabalha para a CBS. Em 2000, ele dirigiu a reencenação ao vivo feita pela rede do drama da Guerra Fria de 1964 Limite de Segurança (Fail Safe), em versão estrelada por George Clooney e que no Brasil ganhou o título de Código de Ataque. Os créditos de Frears na tela grande incluem Sra. Henderson Apresenta, Alta Fidelidade e Os Imorais, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar. A Rainha, com Helen Mirren - a favorita ao Oscar de melhor atriz - no papel da rainha Elizabeth II, mostra os bastidores da realeza britânica após a morte da princesa Diana, em 1997.