Depois de ‘Capitão Phillips’, Paul Greengrass desiste da franquia Bourne

Em Abril de 2009, quatro piratas Somali, viajando em alta velocidade e bradando armas AK-47, conseguiram abordar e sequestrar um cargueiro comercial norte-americano, o Maersk Alabama, que levava suprimentos de comida para o Kenya. O capitão do navio, Richard Phillips, foi mantido como refém por cinco dias em um barco salva-vidas antes de ser recuperado em uma ousada operação da Marinha. O líder dos sequestradores sobreviveu, e em 2011 foi condenado a mais de 30 anos de prisão.

Imediatamente, Hollywood começou uma batalha pelos direitos da história de Phillips, e parece justo que o diretor britânico Paul Greengrass tenha saído vencedor. Agora, ele concorre a seis prêmios no Oscar 2014.

Documentarista de formação, construiu a reputação de ser um mestre de dramas complicados e bem desenvolvidos, que em grande medida dependem das técnicas imediatistas da filmagem de documentários. Ele teve sucessos com títulos da saga Bourne ao usar a equipe de filmagem para perseguir Matt Damon pelas ruas lotadas da Europa quase como uma guerrilha. Escreveu e dirigiu Vôo United 93, uma pungente dramatização do voo que foi sequestrado em 11 de setembro de 2011 por terroristas. Este filme em particular mostra sua habilidade de reconstruir um evento da vida real sem excesso de glamourização.

O mesmo acontece com Capitão Phillips. “Nesta história, consegui dar um foco incrivelmente fácil, acessível, humano e concreto”, explica o diretor, que acrescenta que, apesar do título, a história não é apenas sobre o capitão (Tom Hanks), mas também sobre os quatro homens que sequestram o barco e sobre tudo que dá errado.

“Tudo isso forma a história. Parecia para mim que aquele áspero encontro ilustrava momentaneamente um grande horizonte.” Na visão do criador, esse cenário não se limita às águas azuis da costa africana. A Vermont natal de Phillips, que é mostrada enquanto ele se prepara para embarcar, é contrastada com a pobreza da cidade de Eyl, na Somália, onde Abduwali Abdukhadir Muse (Barkhad Abdi, indicado ao Oscar de ator coadjuvante) é alistado para uma missão pirata.

“Senti, do começo ao fim, que o coração da história eram os dois capitões vindos de dois mundos muito diferentes”, elabora Greengrass. Eles são interpretados por Hanks e Abdi. Se o primeiro tem larga experiência na carreira, e tem na estante dois Prêmios da Academia, Abdi, assim como os três homens que interpretam seus comparsas, é um estreante no cinema.

Os dois se encontraram pela primeira vez já no navio, filmando a cena em que os quatro sequestradores embarcam. “Eles não se tinham se conhecido ou se visto antes. A primeira vez foi quando estavam frente a frente, diante das câmeras. Até os hospedamos em locais diferentes, e elaboramos um esquema bem pensado para que chegassem ao set separadamente”, explica o diretor. “É tudo parte de um jogo, de algum modo”, diverte-se. “Tentei criar um tipo de energia, de eletricidade, e as pessoas adoraram, porque deu intensidade àquele primeiro encontro. Mas nunca se sabe se vai realmente funcionar até tentar. Às vezes não dá certo. Desta vez deu.”

A maior parte do filme foi gravada durante 60 dias em mar aberto, próximo a Malta - que, Greengrass ressalta, tem portos em alto mar que permitem que se chegue ao oceano propriamente dito em dez minutos -, e também próximo a Virgínia, porque “foi onde pudemos ter os navios da Marinha norte-americana”. A produção conseguiu um navio com container, chamado Maersk Alexander, para servir de “sósia” ao Maersk Alabama. A tripulação continuou a trabalhar durante as filmagens. “Era um navio idêntido ao Alabama. Saíamos às 7h30 e, 15 minutos depois, a embarcação já estava operando a todo vapor. Assim, os 25 atores, desde o Tom até aqueles que interpretavam alguém da tripulação, tinham um equivalente verdadeiro. Tínhamos enormes recursos, o que tornou a filmagem incrivelmente interessante e divertida”, diz.