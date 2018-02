Denzel Washington vai receber homenagem no Globo de Ouro

O Globo de Ouro prestará homenagem ao ator Denzel Washigton em sua edição de 2016. O ator subirá ao palco para receber o prêmio Cecil B. DeMille, dado a nomes celebrados pelo conjunto da obra e notoriedade no cinema e televisão.

Denzel Washigton, que já foi nomeado 7 vezes no Globo de Ouro, e faturou duas vezes o prêmio de melhor ator, entra no rol da fama daqueles agraciados com o prêmio Cecil B. DeMille. George Clooney, Woody Allen, Robert De Niro, Martin Scorsese e Steven Spielberg são alguns outros nomes que também já ganharam a honraria.

O Globo de Ouro 2016 será realizado em 10 de janeiro. O responsável por apresentar a próxima edição do evento será o britânico Ricky Gervais, que assumiu a posição - em meio a declarações polêmicas - em outras três situações: 2010, 2011 e 2012.