Denzel Washington rodará "American Gangster" na Tailândia O ator Denzel Washington viajará em novembro para a Tailândia para participar da rodagem do filme American Gangster, informou hoje a imprensa local citando fontes do departamento de Cinematografia. A rodagem de American Gangster começará em novembro na província de Chiang Mai, no norte do país, sob a direção de Ridley Scott. O filme é produzido pela Universal Pictures. A história do filme gira em torno de um narcotraficante que envia heroína aos Estados Unidos oculta nos caixões dos soldados que morreram durante a Guerra do Vietnã. Denzel Washington fará o papel principal do longa, que também tem Russel Crowe no elenco. Bangcoc e o norte da Tailândia também serão cenário para Rambo Iv: No Olho da Serpente, protagonizada por Sylvester Stallone. Em Rambo IV, o veterano americano de guerra, papel interpretado por Stallone, recupera na Birmânia vários voluntários de ONGs de ajuda humanitária.