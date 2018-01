Denzel Washington produz drama sobre a Guerra do Iraque Denzel Washington vai produzir um filme inspirado em textos escritos por um soldado morto em Bagdá e é possível que também atue no filme, como informa a revista Hollywood Reporter. O projeto, Journal for Jordan (Diário para a Jordânia, na tradução livre para o português), é baseado em um ensaio publicado no The New York Times por Dana Canedy, que descreveu um diário de 200 páginas escrito por seu noivo, o sargento Charles Monroe King, para o filho deles. O soldado de 48 anos foi morto em Bagdá em outubro, um mês antes de concluir seu serviço militar. Ele partira para o Oriente Médio antes do nascimento de seu filho. O diário visava deixar palavras de sabedoria para o filho sobre como viver uma vida correta, preparando-o para uma vida sem seu pai. Crown vai lançar um livro baseado no diário. A produtora Escape Artists, pertencente à Columbia Pictures, adquiriu os direitos para adaptar o ensaio, que foi publicado em janeiro, para o cinema. Denzel Washington atuou mais recentemente em Déjà Vu e será visto a seguir em American Gangster, do diretor Ridley Scott, que chegará aos cinemas em novembro pela Universal.