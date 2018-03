Denzel Washington faz papel humilde em 'Sequestro do Metrô' Denzel Washington já representou soldados, bandidos e tiras durões, mas no drama criminal "O Sequestro do Metrô", que estreia na sexta-feira nos EUA, o ator quis fazer um papel mais humilde: o de um simples despachante de baixo escalão que precisa tentar salvar os passageiros de um trem sequestrado.