Denzel Washington doa um milhão de dólares para universidade

Denzel Washington doou um milhão de dólares (cerca de R$ 2 milhões) para a universidade Wiley College a fim de que seja restabelecida sua equipe de discussão de assuntos de interesse. A doação foi anunciada pelos funcionários da escola nesta quarta, 19. Washington estava em Marshall na semana passada para a exibição de The Great Debaters, um filme sobre a equipe de pesquisa da Universidade de Wiley nos anos 30. No filme, ele faz o papel do professor e poeta Melvin Tolson, que liderou um grupo de elite de negros que realizava este tipo de pesquisa na universidade. Durante sua visita, o ator e diretor de 52 anos disse que gostaria de voltar a ver o grupo em atividade. Marshall é uma cidade de cerca de 24 mil habitantes a 225 quilômetros de Dallas. Wiley conta com uns 900 estudantes. The Great Debaters estréia no dia de Natal e a semana passada foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme na categoria dramática.