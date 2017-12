Dennis Quaid tem gêmeos por meio de mãe de aluguel

O ator americano Dennis Quaid e sua mulher, Kimberly, tornaram-se pais dos gêmeos Thomas Boone Quaid e Zoe Grace Quaid, que nasceram na quinta-feira, 8, de uma mãe de aluguel, segundo confirmou um representante do casal à revista People. As crianças nasceram na localidade de Santa Monica, na Califórnia. Thomas Boone nasceu às 8h26 (14h26 de Brasília), pesando 2,77 quilos. Dois minutos depois foi a vez de Zoe Grace, que pesou 2,67 quilos ao nascer. "Deus, definitivamente, nos abençoou", disse o casal em comunicado conjunto. Quaid anunciou em maio que ele e sua mulher seriam pais. Ele já tem um filho de 17 anos, Jack, de seu casamento com a atriz Meg Ryan.