Demi Moore faz acordo com revista australiana

Demi Moore e a revista australiana "New Idea" entraram em um acordo extrajudicial sobre a publicação sem autorização de fotos de sua família e amigos em uma festa particular em 2008.

Um porta-voz da publicação disse no site do jornal The Australian que o acordo evitaria que Demi Moore tivesse que comparecer a um tribunal de Melbourne, como estava previsto.

Os advogados da atriz, de 47 anos, comunicaram o resultado das negociações ao juiz responsável pelo caso, John Middleton. "Haverá um bom número de fãs decepcionados, porque Moore não estará aqui para prestar depoimento", comentou Middleton.

As fotos responsáveis pela ação foram tiradas no dia 24 de fevereiro de 2008 durante uma festa privada organizada por Madonna e Demi Moore. As imagens mostram várias celebridades, entre eles Rumer Willis, Cameron Diaz, Amanda de Cadenet, Orlando Bloom e P. Diddy.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As imagens, que segundo a imprensa australiana valeriam mais de US$ 190 mil, foram publicadas pela "New Idea" em 8 de março deste ano. Pouco depois, a atriz entrou com a ação. Moore argumenta que um fotógrafo contratado por ela para registrar o evento vendeu as cópias sem autorização.