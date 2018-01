Demi Moore fará filmes com Parker Posey e Woody Harrelson LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Demi Moore está em clima de cinema independente, tanto que assinou contrato para atuar em dois trabalhos indies consecutivos: um drama familiar e um filme de artes marciais. Ao lado da rainha do cinema independente Parker Posey, ela vai estrelar "Happy Tears", do cineasta Mitchell Lichtenstein ("Teeth"). Em seguida, contracenará com Woody Harrelson, com quem estrelou "Proposta Indecente", para fazer o papel de concubina em "Bunraku". Escrito e dirigido por Lichtenstein, "Happy Tears" é a história de uma mulher com delírios de grandeza (Posey) que retorna para sua família, no Wisconsin, e precisa enfrentar sua irmã amargurada e seu pai, que sofre de uma forma rara de demência. Demi Moore faz a irmã, que está farta de cuidar do pai. O filme começa a ser rodado este mês na Filadélfia. "Bunraku", cujo roteiro e direção são de Guy Moshe, acompanha um homem (Josh Hartnett) em busca de vingança, mas que se descobre no meio de uma luta muito maior do que imaginara. O filme é ambientado num universo original, como "Sin City", e passa por gêneros diversos, incluindo fantoches, origami, quadrinhos, videogames e expressionismo alemão. Demi Moore faz a concubina escravizada de um senhor de guerra e é forçada a casar com seu senhor. Harrelson faz um barman, papel com o qual já tem familiaridade. O filme deve ser rodado na Europa. (Por Borys Kit)