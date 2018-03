'Delírios' satiriza mundo das celebridades instantâneas

Toby vive nas ruas, sonha em ser ator, mas nunca teve chance na vida. K'Harma Leeds é uma estrelinha pop que vive trocando os pés pelas mãos e se envolvendo em alguns escândalos. Os dois poderiam viver em mundos completamente distintos não fosse uma pessoa que uniria os seus caminhos, o fotógrafo Les Galantine (Steve Buscemi, de Fargo). A vida dessas três figuras do mundo do entretenimento é o centro da comédia Delírios, que estréia apenas em São Paulo nesta sexta-feira, 21. Veja também: Trailer de 'Delírios' Escrito e dirigido por Tom DiCillo, o filme zomba da indústria das celebridades instantâneas, que se erguem em cima de escândalos e fabricam outros ainda piores para se manter em evidência. Por mais que ele o negue, o personagem de Buscemi é um paparazzo, sempre atrás de uma grande foto, de preferência de K'Harma (Alison Lohman), para poder faturar alto. Ele conhece Toby (Michael Pitt) enquanto espera que a jovem estrela saia de uma boate e acaba contratando o rapaz como seu assistente. K'Harma também se mostra interessada em Toby, mas de outra forma. Ela acabou de ser traída pelo namorado - e isso já chegou aos jornais - e precisa dar o troco rapidamente, mostrando para o mundo que já tem um novo amor. Ao mesmo tempo, Toby torna-se famoso, ao ganhar seu próprio programa de televisão, que leva o seu nome e mostra a sua vida de sem-teto. Para isso, conta com a ajuda de uma diretora de elenco, Dana (Gina Gershon), que vê nele uma cara nova para a televisão. Em pouco tempo, Toby é promovido de desconhecido a amante de Dana e celebridade nacional, conquistando a atenção de K'Harma. A forma como DiCillo observa essa dinâmica do sobe-e-desce do mundo das estrelas permite que os paparazzi sejam vistos não como alvo, mas como um elemento fundamental para que as engrenagens continuem rodando. Como resume o próprio fotógrafo Les Galantines: "Os fotógrafos fotografam as celebridades porque as revistas compram as fotos e o público quer ver isso nas revistas". Para não deixar nenhuma dúvida de que Delírios é uma sátira, Elvis Costello aparece em uma das cenas e diz que está colaborando com K'Harma em um musical da Broadway sobre a vida de Britney Spears. Delírios pode não abordar nada de novo a respeito do mundo das celebridades, mas seu olhar aguçado sobre pessoas que ficam famosas sem talento ou esforço, somado ao jogo de aparências orquestrado pelos relações públicas, traz uma visão bastante ácida da sociedade contemporânea.