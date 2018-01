Del Toro e Almodóvar lideram indicações ao Prêmio Goya Há poucas semanas da entrega do Oscar, O Labirindo do Fauno, do mexicano Guillermo del Toro compete em 13 categorias do Prêmio Goya, o Oscar espanhol. Já o filme Volver, de Pedro Almodóvar, ignorado pelo Oscar obteve 14 indicações ao Goya. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da EsPAnha entregará no domingo suas estatuetas para 28 categorias, incluindo melhor filme, direção, melhor filme europeu e melhor filme estrangeiro de língua espanhola, ao qual competem American Visa de Juan Carlos Valdivia (Bolívia), En la Cama de Matías Bizé (Chile), Las Manos de Alejandro Doria (Argentina) e Soñar no Cuesta Nada de Rodrigo Triana (Colômbia). O filme espanhol mais cotado é Alatriste, de Agustín Díaz-Yanes, com 15 indicações. O Labirinto do Fauno e Volver disputam o prêmio de melhor filme, direção, roteiro original, direção artística, atriz (para Maribel Verdú pelo primeiro, e Penélope Cruz, pelo segundo), fotografia, som, música original e maquiagem. A menina de O Labirinto Ivana Baquero e seu capitão, Sergi López, também foram indicados, assim como as coadjuvantes de Volver, Blanca Portillo, Carmen Maura e Lola Dueñas. A indústrai espanhola do cinema teve uma espécie de boom no ano passado, quando produziu 140 filmes, diante dos 60 do ano anterior, disse Maurizio Carlotti, presidente da emissora de televisão Antenna 3, ao jornal El Mundo. O prêmio de melhor filme europeu será disputado por A Rainha, de Stephen Frears (Reino Unido); O Segredo de Beethoven, de Abnieszka Holland (Reino Unido); Vento da Liberdade, de Ken Loach (España, Alemanha, Irlanda, Itália, Reino Unido) e Scoop, do norte-americano Woody Allen (Reino Unido). Os prêmios Goya serão entregues em cerimônia semelhante à do Oscar, em um centro de convenções de Madri. O ano passado, Mar Adentro, do chileno Alejandro Amenábar, foi o grande vencedor, em 14 categorias.