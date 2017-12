'Decisão é esperada', diz Kleber Mendonça Filho sobre a não indicação de 'Aquarius' ao Oscar

O diretor Kleber Mendonça Filho se manifestou nas redes sociais sobre a não indicação de Aquarius à disputa do Oscar, pela comissão especial do Ministério da Cultura. "É bem possível que a decisão da comissão esteja em total sintonia com a realidade política do Brasil, ou seja, é coerente e já esperada", comentou o cineasta (veja a mensagem completa abaixo).

Pequeno Segredo, de David Schurmann, foi o indicado para ser o filme brasileiro a disputar o Oscar 2017. Cada país seleciona uma produção para uma pré-lista que concorrerá na categoria "filme estrangeiro" - semifinalistas serão conhecidos em dezembro, e os cinco indicados finais são anunciados no dia 24 de janeiro. A cerimônia de premiação do Oscar ocorre no dia 26 de fevereiro de 2017.