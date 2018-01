Década de 70 é foco de filmes latinos em Mar Del Plata Através da música, do humor negro, do reencontro e da guerrilha, os filmes latino-americanos selecionados para o Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata têm em comum, involuntariamente, a revisão da realidade dos anos 70, quando ditaduras militares se instauraram em toda a região. A seleção latino-americana é a grande novidade da edição atual da mostra, que se realiza até 18 de março no balneário argentino sobre o Atlântico, 400 quilômetros ao sul de Buenos Aires. Filmes tão diferentes como os produzidos na Bolívia, Argentina, México, Brasil, Equador, Cuba e Chile, impedem achar uma estética ou estilo narrativo comuns que permitam enquadrá-los sob o rótulo de "cinema latino-americano". Uma série de problemas comuns e a necessidade de falar sobre eles são o ponto de encontro: a revisão do passado parece ter concedido um mágico fio condutor aos filmes. O filme mexicano Pancho Villa: La Revolución no Ha Terminado evidencia o valor da luta armada ao estabelecer um paralelo entre os tempos revolucionários e a situação atual do México: "um regime colonial encabeçado por uma minoria extremamente corrupta que serve ao grupo empresarial norte-americano", segundo o diretor Francesco Taboada Tabone. O Violino, de Francisco Vargas, premiado na Mostra de Cinema de São Paulo, também aborda a luta revolucionaria através de três personagens que lutam contra a repressão militar no campo mexicano nos anos 60. Vínculo com a terra A burocracia e os vínculos do homem e de sua terra, são outros tópicos tratados em muitos dos filmes latino-americanos exibidos. Outra das perspectivas comuns na resenha regional é o olhar nostálgico para o passado, materializado no retorno ao campo a partir da cidade, ou aos tempos da adolescência. Longe de ser um olhar complacente, o humor e a música dos filmes são opções inteligentes para fazer frente sob outra perspectiva a um dos períodos mais conturbados da história da América Latina.