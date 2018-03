'Débi & Lóide 2' supera 'Operação Big Hero 6' nas bilheterias dos EUA

"Operação Big Hero 6", a animação da Walt Disney Co sobre um menino e seu robô, ficou em um segundo lugar bem próximo, com 36 milhões de dólares, de acordo com estimativas da empresa de monitoramento Rentrak.

A aventura espacial "Interestelar", do diretor Christopher Nolan, rendeu 29,2 milhões de dólares, ficando na terceira colocação.

"Débi & Lóide 2" foi lançado pela Universal Pictures, da Comcast, e "Interestelar" é uma produção da Paramount, uma unidade da Viacom.

(Por Ronald Grover e Chris Michaud)