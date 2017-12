Debates sobre o racismo no Oscar voltam a incomodar Hollywood

“Diversidade” volta a ser a palavra do momento nas conversas em Hollywood. A cerimônia do Oscar se aproxima – será domingo, 18 – em meio a uma polêmica já frequente na indústria do cinema: a tendência de que os artistas indicados sejam todos brancos ameaça turvar o ambiente. Nenhum ator ou atriz de minoria foi indicado pelo segundo ano consecutivo, o que provocou protestos contra a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, entidade que organiza o Oscar.

Darnell Hunt, líder do Centro para Estudos Afro-americanos Ralph J. Bunche da Universidade da Califórnia em Los Angeles, descreve a polêmica como “o mesmo de sempre”.

“Hollywood é uma indústria muito isolada. Está dominada por homens brancos. Sempre foi assim. Tendem a ficar perto das pessoas com as quais sentem-se cômodos”, disse Hunt, um dos autores de um relatório anual sobre a diversidade em Hollywood. “Tendem a parecer a si mesmos: outros homens brancos, com a maioria dos quais já trabalharam antes. E esta prática é traduzida na estrutura da indústria que observamos durante gerações.”

O estudo de Hunt de 2015 apontou que as minorias étnicas, que constituem quase 54% da população americana, estão sub-representadas em todas as frentes, desde os papéis de protagonistas até os postos de diretores, roteiristas e até mesmo entre os participantes de reality shows na TV.

O problema é quase igual entre as mulheres, destaca o informe, que examinou os 200 filmes mais importantes lançados em 2012 e 2013, assim como todos os programas da TV a cabo e televisão aberta exibidos na temporada.

Entre os diretores dos estúdios de cinema, 94% são brancos e 100% homens. Os executivos com os principais cargos são 92% brancos e 83% homens. O padrão se repete na televisão.

Hunt afirma que Hollywood pode, inclusive, estar perdendo oportunidades de negócios, porque um filme com elenco relativamente diversificado arrecadaria mais na bilheteria e o investimento teria um retorno maior. A direção da Academia, que tenta superar as acusações de racismo institucional, anunciou que até 2020 vai dobrar o número de mulheres e indivíduos pertencentes a minorias entre os membros votantes. Atualmente, tais grupos estão representados em 24% e 7%, respectivamente.

Todos os olhos da cerimônia do próximo domingo estarão voltados para o comediante e ator Chris Rock, negro, que será o apresentador do Oscar, apesar dos muitos pedidos para que boicotasse a premiação. Analistas acreditam que o artista de 51 anos não evitará a polêmica e deve utilizá-la durante a cerimônia. Rock reescreveu seu roteiro depois que a atriz Jada Pinkett Smith anunciou que não compareceria ao evento.

“No Oscar, as pessoas de cor sempre são bem-vindas no momento de entregar prêmios, ou inclusive para entreter”, afirmou Pinkett. Mas quase nunca nos reconhecem por nossas conquistas artísticas. As pessoas de cor deveriam deixar de participar nestes eventos?.”

Com o auge da temporada de prêmios, muitas pessoas importantes em Hollywood comentam o tema. “Penso que isto se reduz a uma questão de responsabilidade pessoal”, disse o diretor de Spotlight, Tom McCarthy. “Isto apresenta a grande pergunta: o que podemos fazer? Todos temos que fazer a nossa parte. Cada escritor, diretor, ator, produtor e espectador.”

A Coalizão de Meios Multi Étnicos, um grupo de pressão que desde o ano 2000 se reúne anualmente com os quatro principais canais de televisão dos EUA, anunciou ter iniciado conversas com os grandes estúdios de Hollywood sobre o tema diversidade.

“Superamos fronteiras na televisão e voltaremos a fazer no cinema”, afirmou Alex Nogales, da National Hispanic Media Coalition, uma coalizão de organizações latinas que integra o grupo.