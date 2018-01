'De Volta para o Futuro' terá versão com orquestra ao vivo

Para celebrar os 30 anos do clássico De Volta Para o Futuro (1985), a Universal Pictures irá relançar o filme de Robert Zemeckis estrelado por Michael J. Fox e Christopher Lloyd com uma orquestra ao vivo. O filme será exibido em vários locais ao redor do mundo e a orquestra tocará a trilha de Alan Silvestri, indicada ao Oscar. O compositor preparou 15 minutos inéditos da trilha sonora especificamente para a comemoração.

A primeira apresentação do filme com a orquestra ao vivo acontecerá em maio de 2015 em Locarno, na Suíça. A ação foi cocriada pela IMG e a agência Gorfaine/Schwartz, que anteriormente orquestraram filmes como Amor, Sublime Amor (1961), Star Trek (1966) e Esqueceram de Mim (1990). Outras datas de exibição não foram divulgadas. Além disso, um musical baseado no filme está sendo planejado e deve estrear em Londres em 2015.