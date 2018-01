'De Volta para o Futuro' faz 30 anos e ganha maratona nos cinemas

Fãs da trilogia De Volta para o Futuro poderão comemorar o aniversário da primeira aparição do cientista Dr. Brown (Christopher Lloyd) e de seu fiel escudeiro Marty Mcfly (Michael J. Fox) na Rede Cinemark, em 21 de outubro. Na trilogia dirigida por Robert Zemeckis, que teve início em 1985, essa data tem importância especial: 21 de outubro de 2015 é o dia em que o personagem de Fox chega ao futuro, no segundo filme.

Os três longas de ficção científica serão exibidos em sessões seguidas, em 27 complexos de 19 cidades: Aracajú (Shopping Jardins), Belo Horizonte (Pátio Savassi e BH Shopping), Brasília (Pier 21), Campinas (Iguatemi Campinas), Campo Grande (Shopping Campo Grande), Curitiba (Shopping Mueller), Florianópolis (Floripa Shopping), Goiânia (Flamboyant), Londrina (Boulevard Londrina Shopping), Natal (Midway Mall Natal), Palmas (Capim Dourado), Porto Alegre (Barra Shopping Sul), Recife (RioMar), Niterói (Plaza Shopping), Rio de Janeiro (Botafogo Praia Shopping e Downtown), Salvador (Salvador Shopping), São Caetano do Sul (ParkShopping São Caetano), Vila Velha (Shopping Vila Velha), São Paulo (Boulevard Tatuapé, Santa Cruz, Market Place, Eldorado, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos).

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Rede (www.cinemark.com.br) ou na bilheteria dos cinemas participantes na semana de exibição de cada filme. Clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto no valor do ingresso. Os ingressos têm valor fixo de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

Serviço

Data e horário: 21 de outubro, às 17h10; às 19h40; e às 22h.

Cinemas de São Paulo: Boulevard Tatuapé, Market Place, Eldorado, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista e Villa Lobos