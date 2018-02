'De Volta Para o Futuro' e 'O Iluminado' voltam aos cinemas

A partir do dia 24 de janeiro, diversos sucessos do cinema retornam às telonas na série Clássicos Cinemark. De Volta Para o Futuro, O Iluminado, Psicose, Se Meu Apartamento Falasse, Casablanca e Rastros de Ódio são os filmes dessa temporada do projeto. Em São Paulo, doze complexos da rede exibem os filmes.

As entradas para as exibições podem ser adquiridas no site da rede (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes. Os valores são fixos R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia). As sessões ocorrem aos sábados, 23h55, domingo, 12h30 e quarta-feira, 19h30.

Serviço:

Clássicos do cinema no Cinemark

Casablanca - 24, 25 e 28 de janeiro

Psicose – 31 de janeiro; 1º e 4 de fevereiro

Se Meu Apartamento Falasse - 7, 8 e 11 de fevereiro

Rastros de Ódio – 14, 15 e 18 de fevereiro

O Iluminado – 21, 22 e 25 de fevereiro

De Volta Para o Futuro (116 minutos) – 28 de fevereiro; e 1º e 4 de março

Sessões:

Sábado, 23h55

Domingo, 12h30

Quarta-feira, 19h30

Preços: R$ 14 (R$ 7 meia)

Cinemas:

Boulevard Tatuapé - Rua Gonçalves Crespo, s/nº

Center Norte - Travessa Casalbuono, 120

Central Plaza - Av. Dr. Francisco Mesquita, 1.000

Cidade Jardim –Av. Magalhães de Castro, 12.000

Eldorado – Av. Rebouças, 3.970

Iguatemi São Paulo – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232

Market Place – Av. Dr. Chucri Zaidan, 920

Metrô Santa Cruz – Rua Domingos de Morais, 2.564

Mooca Plaza - Rua Cap. Pacheco E Chaves, 313

Pátio Higienópolis – Av. Higienópolis, 646

Pátio Paulista – Rua Treze de Maio, 1.947

Villa Lobos – Av. das Nações Unidas, 4.777