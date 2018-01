De Star Wars ao Homem-Aranha, as 15 franquias de cinema com mais futuro nas bilheterias

As maiores franquias do cinema vão além das atrações e espetáculos da temporada. Frequentemente planejadas em vários capítulos, elas podem funcionar como um circo completo.

E, hoje em dia, com Hollywood apostando tanto naquilo que dá dinheiro tão fácil quanto um caixa eletrônico, parece que o circo nunca deixa a cidade. Assim que termina o mais recente número de colantes coloridos, eis que chegam os sabres de luz.

Como sabemos, durante o final de semana a Hasbro anunciou que a Paramount está preparando os próximos quatro - isso mesmo, quatro - filmes da série Transformers para a próxima década. Isso coloca os robôs num planejamento de longo prazo comparável ao de franquias da DC, Universal e as muitas que pertencem à Disney. Ao mesmo tempo, a franquia Velozes e Furiosos estaria sondando o diretor F. Gary Gray, de Straight Outta Compton, para o oitavo filme, e Velozes e Furiosos 7 parece prestes a ultrapassar Os Vingadores para se tornar o quarto filme mais rentável de todos.

Agora que os grandes reis das sequências, como Harry Potter (US$ 7,7 bilhões) e O Senhor dos Anéis (US$ 5,8 bilhões) estão aposentados em seus tronos dourados - e Jogos Vorazes se aproxima do capítulo final no próximo mês - quais são as séries atuais do cinema com mais futuro pela frente?

A tentativa de prever esse tipo de coisa - seja nos filmes com atores, animações ou alguma combinação dos dois - costuma resultar em muitas bolas de cristal quebradas. Ainda assim, eis a nossa lista das 15 franquias mais promissoras:

TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL