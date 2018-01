De passagem pelo Brasil, Gael badala em SP O ator Gael Garcia Bernal está no Brasil para filmar algumas cenas de seu próximo filme "El Passado", de Hector Babenco, e, nas horas vagas, tem aproveitado para badalar na noite paulistana. Anteontem, apareceu de surpresa na festa comandada pelo DJ carioca Janot, no Studio SP. Enquanto Janot fervia a pista com um set à la brasileira, com direito a Chico Buarque e Elizeth Cardoso, um discreto Bernal, rodeado por amigos, se divertia. A presença dele causou frisson e o moço não escapou de ser assediado durante toda a noite, principalmente pela ala feminina. O que não tirou o humor do ator, que procurou dar atenção a todos que iam falar com ele