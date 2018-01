De Niro protagonizará nova versão de 'Estamos Todos Bem'

O ator Robert De Niro protagonizará o drama Everybody's Fine, uma nova versão do filme italiano Estamos Todos Bem (Stanno Tutti Bene), dirigido por Giuseppe Tornatore em 1990, e que conta com Marcello Mastroianni no papel principal, informou nesta quarta-feira, 9, o site da revista Variety. O elenco da produção contará também com Drew Barrymore, Kate Beckinsale e Sam Rockwell, e o longa-metragem será dirigido por Kirk Jones (Nanny Mcphee - A Babá Encantada). De Niro, vencedor de dois Oscars, interpretará um viúvo que percebe que sua mulher, que morreu recentemente, era a única ligação entre ele e seus filhos, e por isso decide fazer uma viagem para retomar a relação com cada um deles. Os estúdios Miramax adquiriram os direitos mundiais do filme, cuja produção começará em Connecticut no final deste mês. De Niro terminou as filmagens de What Jus Happened? e em setembro voltará às telas americanas com Righteous Kill, no qual atua novamente ao lado de Al Pacino.