De Niro apresenta 8º Festival de Tribeca como o 'melhor'

O ator Robert De Niro apresentou hoje o 8º Festival de Cinema de Tribeca, que, apesar de começar amanhã com a menor edição de sua história, será "o melhor" realizado até o momento.

"Estou muito emocionado pelo festival deste ano, e posso dizer que é o melhor que apresentamos até o momento", afirmou De Niro, que fundou o Festival de Tribeca para revitalizar a parte baixa de Manhattan após os atentados de 11 de setembro de 2001.

Segundo o ator, não é motivo de preocupação o fato de a edição deste ano só trazer 85 títulos, uma consequencia direta da atual crise internacional.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De Niro, que para a apresentação se cercou de rostos conhecidos como os da atriz Uma Thurman e do diretor Spike Lee, afirmou ainda que está "contente" com a forma como, desde 2002, o festival evoluiu, a ponto de ter se tornado uma boa vitrine para cineastas de todo o mundo.

"Como ator, é muito gratificante fazer parte de um projeto como o de Tribeca", acrescentou sobre a mostra, que termina em 3 de maio.

O filme que abrirá o festival amanhã é Whatever Works, a primeira produção de Woody Allen ambientada em Nova York desde 2004.

Protagonizada por Larry David, Evan Rachel Word e Patricia Clarkson, a fita traz de volta o diretor à cidade sempre retratada em seus trabalhos e que tinha sido deixada de lado quando o cineasta decidiu filmar na Europa.

O sabor nova-iorquino desta edição também será garantido por Spike Lee, que exibirá Kobe Doin' Work, sobre o jogador de basquete Kobe Bryant, e Passing Stranger, inspirado no musical homônimo que fez sucesso na Broadway.

"É um prazer compartilhar com todo o mundo o documentário que fiz sobre Kobe Bryant", disse hoje na entrevista coletiva o diretor, que reconheceu "a importância que Tribeca tem como vitrine para que os cineastas mostrem sua obra".

A atriz Uma Thurman, outra nova-iorquina por adoção, já que vive na cidade desde os 15 anos, fará parte do júri do festival, também integrado pelos atores Adrien Brody e James Franco, as atrizes Meg Ryan, Whoopi Goldberg, Debra Messing e Melissa Leo, e também pelo diretor e roteirista Todd Haynes.