De Al Pacino ao Oscar, Philip Seymour Hoffman construiu carreira de sucesso em Hollywood

Philip Seymour Hoffman, encontrado morto neste domingo, 2, em Nova York, começou sua carreira no cinema na década de 1990 em produções independentes. Mais de duas décadas depois de sua primeira estreia nas telonas, em Triple Bogey on a Par Five Hole (1991), o ator ganhou um Oscar, em 2005, e foi indicado outras três vezes. Além disso, ele dirigiu e produziu filmes reconhecidos pela crítica, como Capote (2005) e Vejo Você no Próximo Verão (2010).

Confira alguns filmes de sucesso de Philip Seymour Hoffman.

Perfume de Mulher (1992)

Logo após sua estreia no cinema independente, Hoffman consegue um papel em Perfume de Mulher e tem a chance de atuar ao lado de Al Pacino.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Boogie Nights (1997)

Primeiro filme com um personagem de destaque com Hoffman que lhe rendeu novos trabalhos e reconhecimento pela mídia.

Magnólia (1999)

O trabalho com Paul Thomas Anderson deu certo e rendeu a Hoffman um papel em outro filme de sucesso do cineasta.

O Talentoso Ripley (1999)

Outro filme de sucesso de Hoffman, quando atuou com os então jovens Matt Damon e Jude Law. O filme foi indicado a cinco categorias do Oscar.

Capote (2005)

Em 2005, Hoffman decide investir na adaptação para o cinema da vida de Truman Capote. No longa, ele garante um Oscar de melhor ator pela interpretação do jornalista.

Jogos Vorazes

Em um de seus últimos papéis, Hoffman participou dos dois filmes da franquia e já estava contado para outras sequências.