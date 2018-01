Day-Lewis é maior aposta britânica no principal prêmio de cinema da Grã-Bretanha Os talentos britânicos vão sentir a pressão na premiação do Bafta, no domingo, com a expectativa de que Daniel Day-Lewis ganhe o prêmio de melhor ator por seu papel em "Lincoln" e filmes britânicos tão diversos como "Les Misérables" e "Skyfall" disputando uma variedade de troféus.