David Schwimmer faz sua estréia como diretor de cinema Quando o seriado de TV "Friends" chegou ao fim, em 2004, David Schwimmer sonhava em dirigir um longa-metragem. Nesta sexta-feira, quatro anos mais tarde, chega aos cinemas dos Estados Unidos seu trabalho de estréia como diretor, "Run FatBoy Run". Indicado ao Emmy pelo papel de Ross Geller em "Friends", Schwimmer aperfeiçoou suas habilidades de diretor em teatros de Chicago, durante anos, e dirigiu vários episódios de "Friends". Ele já tinha sido chamado para dirigir "Run FatBoy Run" antes mesmo de "Friends" chegar ao fim, mas a produtora responsável não conseguiu fazer o filme decolar, por várias razões. Mesmo assim, Schwimmer, 41 anos, se manteve firme na decisão de fazer de "Run FatBoy Run" seu primeiro filme como diretor, porque, para ele, o filme tem sentimento. "Eu tinha lido muitos roteiros, e esse foi o primeiro que me fez gargalhar. E, o que é mais importante, a história me comoveu", disse ele à Reuters. A comédia gira em torno de um segurança obeso chamado Dennis (Simon Pegg), que abandona sua noiva grávida Libby (Thandie Newton) no altar. Anos depois, ele se dá conta de seu erro e tenta reconquistar Libby. Para isso, compete com o novo namorado dela, correndo uma maratona. Ao mesmo tempo, tenta aproximar-se de seu filho, que já tem 6 anos. Vendo seus esforços, seus amigos e parentes o apóiam. Schwimmer descreve "Run FatBoy" como "três filmes em um": uma comédia, uma história de amor e um filme de esportes. Embora seja o primeiro longa dirigido por Schwimmer, ele já dirigiu peças para a companhia de teatro de Chicago que ajudou a fundar, a Lookingglass Theatre. Nos anos entre "Friends" e "Run FatBoy Run", ele trabalhou com a Lookingglass e atuou em filmes como "Duane Hopwood", além de fazer participações como convidado em alguns seriados. Em 2006, a Material Entertainment adquiriu os direitos de produção de "Run FatBoy Run" e deslocou o filme de Nova York, onde seria feito originalmente, para Londres.