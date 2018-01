David Lynch é ovacionado em Cannes com a volta de 'Twin Peaks'

O cineasta americano David Lynch foi ovacionado nesta quinta-feira em Cannes, aonde retornou depois de 15 anos para apresentar a terceira temporada de Twin Peaks, sua bem sucedida série dos anos 1990.

Várias declarações de amor foram ouvidas quando o cineasta, ganhador da Palma de Ouro em 1990 por Coração Salvegem, ingressou no Grande Teatro Lumière de Cannes para assistir às projeções dos dois primeiros episódios.

"O retorno de David Lynch atrás da câmera é todo um acontecimento", declarou Thierry Frémaux, delegado-geral do Festival.

Twin Peaks girava em torno ao assassinato da jovem Laura Palmer (Sheryl Lee), um crime investigado pelo agente Dale Cooper (Kyle MacLachlan).

O caso foi resolvido após duas temporadas e um filme Twin Peaks: Fire walk with me, apresentado na competição em Cannes em 1992. Na última cena do filme, Cooper recebe uma advertência: "Voltaremos a nos ver dentro de 25 anos".

Lynch realmente contava com o retorno de Twin Peaks? "Em meu inconsciente talvez (...) Mas não de forma consciente", disse em uma entrevista difundida pelo Festival.

Rumores chegaram a surgir de que o diretor de Cidade dos Sonhos deixaria o cinema. "Não, minhas declarações foram mal interpretadas. Eu só disse que ninguém sabe o que o futuro nos prepara", disse.

Apesar dos eufóricos aplausos, os dois episódios não estrearam no Festival de Cannes. Eles já haviam sido divulgados nos Estados Unidos.