David Lynch abrirá casa noturna inspirada em 'Cidade dos Sonhos'

O Club Silencio, casa noturna fictícia onde são ambientadas cenas do filme "Cidade dos Sonhos", de David Lynch, está prestes a se tornar realidade.

Com inauguração prevista para setembro, a boate ficará em Paris, e deve contar com um salão para shows, um restaurante, uma biblioteca e uma sala de cinema. O interior deve ser desenhado e decorado pelo próprio diretor, que afirmou ao New York Times que "aprecia como arquitetura e design criam o clima".

Afastado das telonas desde 2006, quando dirigiu o longa "Império dos Sonhos", Lynch tem se dedicado à pintura, música e literatura.

Confira um dos trechos em que o misterioso Club Silencio é retratado no aclamado "Cidade dos Sonhos":